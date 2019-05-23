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  • 23.05.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 09:27

'da facia! 12 metre yükseklikten yere çakılarak öldü

’da, prova sırasında 12 metre yüksekten yere çakılan 37 yaşındaki hayatını kaybetti. Ağır yaralanan iki akrobat ise hastaneye kaldırıldı.

Akrobatın feci sonu! 12 metre yükseklikten yere çakıldı

Belek'te faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki çadırında facia yaşandı. (37) provada 12 metreden yere düşerek öldü, iki akrobat ise ağır yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Dünyaca ünlü turizm beldesi Belek'te faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında 11 Mayıs'ta büyük bir facia yaşandı. Gösteri hazırlığı yapan 3 akrobat prova esnasında 12 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan 3 akrobat hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan akrobatlardan Kolombiyalı 37 yaşındaki Angeliqe Suarez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki akrobatın tedavilerine ise devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ
Yaptığı gösterilerle izleyenleri büyüleyen ünlü akrobat Angeliqe Suarez'in ölümü ülkesi Kolombiya'da geniş yankı buldu. Talihsiz akrobatın cenazesi, Kolombiya'ya gönderildi. Suarez'in yaklaşık 3 aydır gösteri merkezinde çalıştığı öğrenildi. (Sabah)

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