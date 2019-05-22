Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 22 Mayıs tarihli 21.00 yarışmasına saatler kaldı. Yarışmacılar ipucu sorusunu öğrenerek yarışmada bir adım önde olmak istiyorlar. Fenerbahçe'de forma giyen Çek asıllı profesyonel bir basketbolcu Hadi'nin ipucu sorusunda yer aldı. Peki, 2018-2019 THY Euroleague sezonunda "En Değerli Oyuncu" seçilen basketbolcu kimdir? İşte 22 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (22 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Zor hadi bugün 21:00'da! İpucumuz, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Çek asıllı profesyonel bir basketbolcu ile ilgili sevgili hadiciler.. Bu kişi aynı zamanda 2018-2019 Turkish Airlines Euroleague sezonunda "En Değerli Oyuncu" seçildi. Sizce kimden bahsediyoruz?" denildi.