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  • 21.05.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 18:21

Son dakika: 'nde bir kişi aracını ateşe verip köprüden aşağıya atladı

ne geldiği otomobili ateşe veren kişi köprüden aşağıya atladı. Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor.

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. ne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı.

Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken köprüde çift yönde de yoğunluk yaşanıyor.
Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor.

İşte olay yerinden ilk kareler...

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