Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Mahmutbey Caddesi üzerinde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.