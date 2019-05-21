Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Mahmutbey Caddesi üzerinde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.
Binali Yıldırım'dan Bağcılar'da esnaf ziyareti
Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı.
- Araçta arama için belge gerekir
- İstanbul'da minibüs terörü!
- Kız kaçırma kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.