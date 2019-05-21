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  • 21.05.2019 20:18
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 21:33

'dan Bağcılar'da esnaf ziyareti

Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Mahmutbey Caddesi üzerinde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

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