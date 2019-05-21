Kadir Gecesi, Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı gecedir. Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi için Müslümanlar hazırlık içinde. Kadir Gecesi Kur'an-ı öğrenme ve Rasûlüllah'ı tanıma, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi kabul edilir. Peki, 2019 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? İşte merak edilenler...

2019 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi, rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in sonlarına yaklaşmanın hüznünü tadarken, Kadir Gecesi'ni ihya etmenin kazanç ve mutluluğu içerisindeler. Ramazan ayının 27'nci gecesi kutlanan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2019 yılında 31 Mayıs Cuma günü idrak edecek.