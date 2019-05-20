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  • 20.05.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 15:40

'da anı kamerada! Son anda kaçtılar

’nın Birecik ilçesinde 6 gün arayla aynı bölgede ikinci kez meydana geldi. Bu sırada büyük bir kütle daha yamaçtan koparak yola düştü. Kaya parçaları ve toprağın yamaçtan yola düşme anı vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.      .

'da 6 gün önce ın meydana geldiği Birecik-Halfeti yolunun aynı mevkisinde ikinci kez heyelan oldu.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Alınan bilgiye göre, Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı heyelan nedeniyle yamaçtan yola kaya ve toprak parçaları düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 6 gün önce de heyelan yaşanan bölgede güvenlik önlemi aldı.

O ANLAR KAMERADA
Bu sırada büyük bir kütle daha yamaçtan koparak yola düştü. Kaya parçaları ve toprağın yamaçtan yola düşme anı vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Bu esnada araçlarında ve çevrede bekleyen bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Alınan önlemlerin ardından Birecik Belediyesi ekipleri kaya ve toprak yığınını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.



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