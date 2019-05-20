Kedi evine dönüştürülen karavan, lüks siteyi karıştırdı. Olay Antalya'da yaşandı.

Emekli öğretmen Serap Gürcüm (55), Mimoza Sitesi'nde yaşayan çok sayıda kediye bakabilmek için geçen yıl 3 bin 500 liraya karavan aldı. 580 dairenin bulunduğu, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı sitesinin bahçesinde kedi evi yaptı.

Sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Ancak bir süre sonra sitedeki bazı yaşayanlar ve kedilere sahip çıkanlar arasında tartışmalar başladı. Site yönetimi olaya el attı. Karavanın kaldırılmasına yönelik resmi girişimlerde bulunmak için hazırlıklara başladı. Gürsüm, "Her gün karavanı temizliyoruz. İnsan sağlığına zarar vermiyoruz, Hayvan sevmemeye dayanan bir zihniyet var" dedi.

Site yöneticisi Satılmış Şahin, kedi ve köpekten rahatsız olmadıklarını, ancak bu hayvanlardan korkan ve rahatsız olan site sakinleri olduğunu söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: "Başka bir komşumuz da o zaman getirir inek besler, bu olacak şey mi.