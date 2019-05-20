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  • 20.05.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 11:22

Hasta almaya giden ambulans cayır cayır yandı

İkitelli'de bir ambulans henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı. sonucu ambulansta bulunan bazı oksijen tüpleri patlarken, araç kullanılamaz hale geldi.

İkitelli'de seyir halindeyken alev alan ambulansta çıkan söndürüldü, ambulans kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikameti yan yolda seyreden Ömer Faruk Bayhan'ın kullandığı 34 UF 3642 plakalı ambulans henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Ambulansı yol kenarına çeken sürücü ve diğer sağlık çalışanları araçtan atlayarak uzaklaşırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanstaki bazı oksijen tüpleri de yangın sırasında patlarken, itfaiye yangını kontrol altına aldı, ardından köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, trafiği yoğunluğu yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

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