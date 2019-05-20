Olay, bu sabah saat 07.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan çeşmeden su dolduran Çiçek Boztaş, evine döndüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Yakınlarda hayvan otlatan çobanın yardımına koştuğu kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Boztaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşlı kadının cesedi, otopsi için morga konuldu.
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