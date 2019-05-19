Bugünkü
Takvim

Sokakta çatışma

’ta üç , jandarmaya ateş açtı, otomobille kaçmaya kalktı. Jandarma da aynı şekilde karşılık verdi, 3 saldırganı da etkisiz hale getirdi.

Sokakta çatışma
İstanbul Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli aracı durdurmak istedi. Ancak otomobildekiler jandarmaya silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışma sırasında araçta bulunan şüphelilerden 2'si yaralandı. Jandarma ekipleri kaçmaya devam eden aracı çarparak durdurdu. Yaralı şüphelilerden birisi kaçmaya çalışırken yakalandı, diğer yaralı şüpheliler ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin araçta yaptıkları aramada 3 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. oldukları belirlenen 3 kişinin, teslimat yapmak için bölgede oldukları belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSokakta çatışma
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri