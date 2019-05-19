Sokakta çatışma

İstanbul Esenyurt Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli aracı durdurmak istedi. Ancak otomobildekiler jandarmaya silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışma sırasında araçta bulunan şüphelilerden 2'si yaralandı. Jandarma ekipleri kaçmaya devam eden aracı çarparak durdurdu. Yaralı şüphelilerden birisi kaçmaya çalışırken yakalandı, diğer yaralı şüpheliler ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin araçta yaptıkları aramada 3 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İranlı oldukları belirlenen 3 kişinin, teslimat yapmak için bölgede oldukları belirlendi.
- Yaşam
- 19.05.2019
- Gazete
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