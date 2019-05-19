20 Mayıs Pazartesi günü tatil mi? Okullar tatil olacak mı? MEB açıklaması var mı?

Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu törenlerle tüm ülkede kutlandı. Vatandaşlar şimdi merakla "20 Mayıs Pazartesi günü tatil mi?" sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor.

20 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

20 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler 20 Mayıs Pazartesi günü eğitime kaldığı yerden devam edecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAKKINDA

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramlarından biridir. Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği bu bayram, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkması ile İtilaf Devletlerine karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarihtir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ilk defa 24 Mayıs 1935'te "Atatürk Günü" adı altında kutlanmıştır.

19 MAYIS'IN TARİHİ

1918 Mondros Mütarekesi sonrasında ülkemizin birçok bölgesi düşman işgaline uğramış vaziyetteydi. Memleketin dört bir yanında halk bu işgallere karşı direniş göstermekteydi. Mustafa Kemal Paşa, 9.Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderilmişti. Bu görev Mustafa Kemal Paşa'ya gayet geniş yetkiler sağlıyordu.

ATATÜRK BAĞIMSIZ BİR TÜRK DEVLETİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI

Paşanın Samsun'a yollanmasının gerekçesi, bölgedeki tedbirsizlik ve güvensizlik olaylarını yerinde gözlemleyip gerekli önlemleri almaktı. Mustafa Kemal Paşa ise ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız ve bağımsız yeni bir Türk devleti kurmanın gerekli olduğunu düşünüyordu. İşte 19 Mayıs 1919 tarihi, Atatürk'ün attığı bu adımlarla başlayan ve Türkiye Cumhuriyetine kadar gelen sürecin başlangıcıydı.

İlk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde Beşiktaş'ın girişimleriyle Atatürk Spor Günü adı altında Fenerbahçe ve Galatasaray sporcularının da katılımıyla kutlandı. Bu etkinliğin amacı, Türk gençliğinin Atatürk'e olan minnet ve sevgisini gösterebilmesiydi.

Bu etkinlikten birkaç yıl sonra Beşiktaş kurucu üyelerinden Ahmet Fetgeri Aşeni, Ankara'da düzenlenen spor kongresinde bu bayramın bütün gençliğe mal edilmesi gerektiğini ve 'Gençlik ve Spor Bayramı' adı altında her yıl kutlanmasını önerdi. Bu öneri kongrede oylanarak kabul edildi. Tasarı, Atatürk tarafından da onaylanarak 1938 yılı haziran ayından itibaren her yıl kutlanmaya başlandı.