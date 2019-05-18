Starbucks bardağı taşırdı

Dünyaca ünlü kahve dükkanları zinciri Starbucks'ta taciz skandalı yaşandı. İstanbul'da bir Starbucks çalışanı, sipariş veren kadın müşterinin bardağına 'taciz' mesajı yazdı. İsminin yazılması gereken yerde 'Sayın güzeller güzeli' yazısıyla karşılaşan kadın, neye uğradığını şaşırdı. Bardağın fotoğrafını çeken kadın, fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Kahve devinde yaşanan skandal, büyük tepki topladı.
- Yaşam
- 18.05.2019
- Gazete
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