Bugünkü
Takvim

Starbucks bardağı taşırdı

Starbucks çalışanı, kadın müşterisinin kahve bardağına ‘Sayın güzeller güzeli’ diye yazdı. Taciz skandalı, tepki topladı.

Starbucks bardağı taşırdı
Dünyaca ünlü kahve dükkanları zinciri Starbucks'ta taciz skandalı yaşandı. İstanbul'da bir Starbucks çalışanı, sipariş veren kadın müşterinin bardağına 'taciz' mesajı yazdı. İsminin yazılması gereken yerde 'Sayın güzeller güzeli' yazısıyla karşılaşan kadın, neye uğradığını şaşırdı. Bardağın fotoğrafını çeken kadın, fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Kahve devinde yaşanan skandal, büyük tepki topladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriStarbucks bardağı taşırdı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri