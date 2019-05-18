Karadeniz Bölgesi, dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle sel ve heyelan riskiyle karşı karşıya kaldı. Rize'nin İkizdere İlçesi'ne bağlı Güneyce Köyü'nden çekilen fotoğraflar ise ağızları açık bıraktı. 400 nüfuslu köyde yaşayanlar, riskli olmasına rağmen yamaçlardaki arazilere apartmanlar yaptı. Eğimli arazide yıkılacakmış gibi duran çok katlı binalar, korku saçtı. Güneyce Köyü'nün adı 'Apartman Köy'e çıktı. Yamaçlardaki yapılar, görenlerin başını döndürürken, bina sahipleri zeminin sağlam olduğunu ve bu evlerde güvenle yaşadıklarını anlattı! Köylülerden Necati Onbaşıoğlu, "Arazilerimiz çok fazla değil, olanı da yamaçlarda. Mecburen yamaçlarda ev yapıyoruz. Bizim buralarda heyelan olmuyor. Biz alışmışız, bize burası düz geliyor" ifadelerini kullandı. Rize Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Mahmutoğlu ise uyardı: "Vatandaşımızın bir özelliği var. Mimara, mühendise danışmadan, kendi yöresel ustalarına ev yaptırıyorlar. Bu evler zemin etütleri yapılmadığı için sıkıntı yaratıyor. Sel ve heyelanlarda bu yapılar çok riskli."
76 yaşındaki Hayriye Terzi, yamaçtaki evinin kendisini korkutmadığını söyledi.
76 yaşındaki Hayriye Terzi, yamaçtaki evinin kendisini korkutmadığını söyledi.
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