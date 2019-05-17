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  • 18.05.2019 01:05
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 01:13

'den son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor

Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Yapılan duyuruya göre, yurdun büyük bölümünde sabah saatlerinden akşama kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bildirildi. İşte Meteoroloji'nin uyardığı o iller...

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak ve Bartın ile Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa'nın güney ve doğusu), Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir ile kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise etkisini yarın sabah saatlerinden akşama kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.

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