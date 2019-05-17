Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak ve Bartın ile Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa'nın güney ve doğusu), Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir ile kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise etkisini yarın sabah saatlerinden akşama kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.