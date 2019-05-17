Kucağındaki bebeği bırakığ çocuğunun hayatını kurtardı

Cezaevınden çıkan koca dehşet saçtı. Olay dün İstanbul Kadıköy'de yaşandı. N.Ç evinin önünde bebeğiyle duruyordu. Hapisten yeni çıkan eşi O.Ç. eşiyle tartışmaya başladı. Öfkelenen adam, kadına kurşun yağdırdı. Kadın, bebeğini bırakıp çocuğunun canını kurtardı. Saldırgan ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Kocasının silahından çıkan kurşunların hedefi olan kadın ağır yaralandı.