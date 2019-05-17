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Kucağındaki bebeği bırakığ çocuğunun hayatını kurtardı

’de cezaevinden çıkan koca, eşine kurşun yağdırdı. Kucağındaki bebeği bırakan kadın çocuğunun hayatını kurtardı.

Ana yüreğı!

Cezaevınden çıkan koca dehşet saçtı. Olay dün 'de yaşandı. N.Ç evinin önünde bebeğiyle duruyordu. Hapisten yeni çıkan eşi O.Ç. eşiyle tartışmaya başladı. Öfkelenen adam, kadına kurşun yağdırdı. Kadın, bebeğini bırakıp çocuğunun canını kurtardı. Saldırgan ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Kocasının silahından çıkan kurşunların hedefi olan kadın ağır yaralandı.

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