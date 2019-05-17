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  • 18.05.2019 06:59
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 07:12

'nde feci ! Dereye düşen minibüs, motorunun üzerinde dik durdu

’nin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, korkulukları aşarak, dereye düştü. Minibüs, motor kısmının üzerinde dik dururken, sürücü dan yaralanmadan kurtuldu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

'nin ilçesinde yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün su kanalına düşmesi sonucunda meydana gelen da sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

MOTORUNUN ÜZERİNDE DİK DURDU
Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gebze bağlantı yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabri K. idaresindeki 41 P 0040 plakalı minibüs, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen minibüs demir bariyerleri parçalayarak, yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü Sabri K., yaralanmadan araçtan çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde Sabri K.'nin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi. Kaza sebebi ile bir kısmı trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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