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  • 17.05.2019 15:05
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 15:33

'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'dan kahreden haber! Ayakkabısından sonra eteği bulundu

Sarıkamış'ta 6 gün önce oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarında, ayakkabısı kaybolduğu köye 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Minik çocuğa ait etek de dere kenarında bulunmuştu.

'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken 6 gün önce kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Ortakale köyünde pazar günü evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan için bölgede aynı gün başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verildi.

Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma () i, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi katılıyor.

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmalarına köylüler ve köy korucuları da destek veriyor.

Özellikle çocuğun düşmüş olabileceği tahmin edilen derede sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ekipler bugün de Kazıkkale köyü köprüsünden Ortakale köyüne kadar olan dere yatağı ve arazide arama yapıyor.

AYAKKABISI DERE KENARINDA BULUNDU
Kazıkkale köyü köprüsü yakınlarında Sarıkamış JAK timlerince yapılan aramada küçük kızın ayakkabısı bulundu.

Ekiplerin köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulduğu ayakkabının küçük Nurcan'a ait olduğu anne Yadigar ve baba Hayrettin Sade tarafından da teyit edildi.

DAHA ÖNCE DE ETEĞİ BULUNMUŞTU
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyünde evlerinin yanında oyun oynarken 12 Mayıs Pazar günü kaybolan Nurcan Sade için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucu minik çocuğa ait etek dere kenarında bulunmuştu.

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