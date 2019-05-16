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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 01:48

Son dakika... 'de bulunan ahşap palet fabrikasında korkutan !

Son dakika... 'de bulunan ahşap palet fabrikasında çıktı. Alevlerin yükseldiği fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir palet imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Yangını fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine , Başakşehir, Avcılar, Bağcılar ve İkitelli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Alevlerin çevreye yayılmaması için yoğun çaba harcayan itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

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