Genç adam, siyanürle anne ve babasını katletti. Korkunç olay önceki gün İzmir'de meydana geldi. Üniversiteli Mahmut Can Kalkan (21) deney yapmak için internetten 130 liraya bir kilogram potasyum siyanür aldı. İftar sonrası içmek için şerbet hazırladı. Annesi Fatma (39) ile babası Mehmet Kalkan'ın (46) içmesini sağladı. Kardeşleri Emir Can (16) ve 4 yaşındaki Mehmet Taha içmeyi reddetti. Siyanür üzerlerine devrildi. Evdeki herkes kimyasaldan etkilendi. Kadın ise can havliyle yardım istedi. Aile hastaneye kaldırıldı. Anne ve baba kurtarılamadı. Çocuklar ise tedavi altına alındı. Mahmut Can Kalkan ilk ifadesinde siyanürlü şerbeti anne ve babasına içirerek cinayeti işlediğini itiraf etti. Genç adamın, son zamanlarda internet üzerinden ticaret yaptığı ve bu süreçte yaklaşık 50 bin lira para kaybı yaşadığı için psikolojisinin bozulduğu öne sürüldü. Bu arada ölen Kalkan çiftinin memleketleri Yozgat'ta toprağa verileceği belirtildi.
Ölen Mehmet Kalkan'ın babası Mahmut Kalkan oğlunun tabutuna sarılıp sinir krizi geçirdi. Kardeşi Hatice Yılmaz ise gözyaşlarını tutamadı.
Ceyhan TORLAK
Ölen Mehmet Kalkan'ın babası Mahmut Kalkan oğlunun tabutuna sarılıp sinir krizi geçirdi. Kardeşi Hatice Yılmaz ise gözyaşlarını tutamadı.
Ceyhan TORLAK
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