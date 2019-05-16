Bugünkü
Takvim

'Görkem'li acı

Görkem Sarıkaya, ATV aracıyla 40 metrelik uçurumdan yuvarlanarak can verdi.

'Görkem'li acı
Bursa Kestel'de önceki akşam 7 kişilik arkadaş grubu, iftardan sonra ATV ile gezintiye çıktı. Kontrolden çıkan araç, 40 metrelik uçurumdan düştü. Ekipler tarafından kurulan halatlı sistemle aşağı inildi. ATV'deki Görkem Sarıkaya (25), kurtarılamadı. Ağır yaralanan sürücü Mustafa Parmak ise hastaneye kaldırıldı. Genç kadının cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Baba Metin Sarıkaya'nın ayakta durmakta güçlük çektiği ve kızının tabutuna sarılarak ağladığı görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri'Görkem'li acı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri