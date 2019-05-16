'Görkem'li acı Görkem Sarıkaya, ATV aracıyla 40 metrelik uçurumdan yuvarlanarak can verdi.

Bursa Kestel'de önceki akşam 7 kişilik arkadaş grubu, iftardan sonra ATV ile gezintiye çıktı. Kontrolden çıkan araç, 40 metrelik uçurumdan düştü. Ekipler tarafından kurulan halatlı sistemle aşağı inildi. ATV'deki Görkem Sarıkaya (25), kurtarılamadı. Ağır yaralanan sürücü Mustafa Parmak ise hastaneye kaldırıldı. Genç kadının cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Baba Metin Sarıkaya'nın ayakta durmakta güçlük çektiği ve kızının tabutuna sarılarak ağladığı görüldü.