İşitme engelli oyuncunun sır ölümü!

İstanbul'da yaşayan oyuncu Yeşim Gül (53), bir süredir meslektaşı Serdar Peçen (28) ile birlikteydi. İddialara göre tecrübeli oyuncu, işitme engelli aşkından kendisi için 50 bin lira kredi çekmesini istedi. Bankaya giden genç adam ise parayı çekip, sevgilisine verdi. Ancak daha sonra ödeyemediğini belirtti. Bunun üzerine Gül, Peçen'i terk etti. Genç adam ise geçtiğimiz günlerde Gül'ün Beşiktaş'taki evinin camından atlayarak intihar etti. Olayın ardından Yeşim Gül, sosyal medya hesaplarını kilitledi. Bugüne kadar sessizliğini koruyan Gül Hanım, dün menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi: "Sayın Yeşim Gül'ün maddi açıdan herhangi bir yardıma asla ihtiyacı bulunmamaktadır. İkili arasında hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır. Adli süreç halen devam etmektedir ve bu nedenle yargılama süreci sonuçlanana kadar sanatçımızın bu konuda yargıyı etkileyecek bir yorumda bulunması yasalara aykırıdır hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır..."