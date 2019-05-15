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İşitme engelli oyuncunun sır ölümü!

İşitme engelli , aşkı ’ün evinden atlayıp etti. Oyuncu kadın, ilk kez konuştu: Aramızda hiçbir sorun yoktu.

Sır ölüm!

İstanbul'da yaşayan oyuncu Yeşim Gül (53), bir süredir meslektaşı Serdar Peçen (28) ile birlikteydi. İddialara göre tecrübeli oyuncu, işitme engelli aşkından kendisi için 50 bin lira kredi çekmesini istedi. Bankaya giden genç adam ise parayı çekip, sevgilisine verdi. Ancak daha sonra ödeyemediğini belirtti. Bunun üzerine Gül, Peçen'i terk etti. Genç adam ise geçtiğimiz günlerde Gül'ün 'taki evinin camından atlayarak etti. Olayın ardından , sosyal medya hesaplarını kilitledi. Bugüne kadar sessizliğini koruyan Gül Hanım, dün menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi: "Sayın Yeşim Gül'ün maddi açıdan herhangi bir yardıma asla ihtiyacı bulunmamaktadır. İkili arasında hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır. Adli süreç halen devam etmektedir ve bu nedenle yargılama süreci sonuçlanana kadar sanatçımızın bu konuda yargıyı etkileyecek bir yorumda bulunması yasalara aykırıdır hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır..."

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