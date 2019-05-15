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  • 15.05.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 10:32

ipucu sorusu: 'Farkınız özgürlüğünüz, cesaretiniz girişiminiz olsun' diyen derneğin adı nedir? 15 Mayıs

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 15 Mayıs tarihli sorusunun cevabı yaırşmacılar tarafından araştırılıyor. İpucu sorusu girişimcilik üzerine bir dernekten geliyor. 'Farkınız özgürlüğünüz, cesaretiniz girişiminiz olsun' diyen derneğin adı nedir? İşte 15 Mayıs ve cevabı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı mobil bilgi yarışması Hadi bugün 12.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, bir derneğn ipucu sorusunda yer aldığı, bu derneğin 'Farkınız özgürlüğünüz, cesaretiniz girişiminiz olsun' dediği bildirildi. Bu derneğin ismi ipucu sorusu olarak soruldu. Peki, Farkınız özgürlüğünüz, cesaretiniz girişiminiz olsun' diyen derneğin adı nedir? İşte 15 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün ipucumuz "Farkınız özgürlüğünüz, cesaretiniz girişiminiz olsun" diyen girişimciliğin önemini bilen ve değişimin anahtarı olduğuna inanan iş insanları ve fikir önderleri tarafından kurulan, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve girişimciliğin gençler arasında bir kariyer seçeneği haline gelmesi amacıyla çalışan bir dernekten geliyor, peki bu derneğin ismini kimler doğru biliyor hadiciler" denildi.

İşte 15 Mayıs Hadi ipucu cevabı...

Soru: 'Farkınız özgürlüğünüz, cesaretiniz girişiminiz olsun' diyen derneğin adı nedir?

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