Orta hallinin lezzet kaynağı olan lahmacun, sosyeteye girdi. Zenginlerin tatil için akın ettiği Bodrum'daki lüks işletmeler, menülerine lahmacunu da ekledi. Lüks mekanlarda 6-7 liralık lahmacunun fiyatı, 70 liraya kadar yükseldi. Tatil beldesinde lahmacuna biçilen yüksek ücretler tepki çekti.
'KAR ORANI MAKUL OLMALI'
Bir tepki de Diyanet'ten geldi. Yüksek fiyatlarla satılan lahmacunla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, "Fırsatçılıktır bu" dedi ve ekledi: "Kar oranı makul olmalı. Nedir o makul olan? 1 liraya alınan bir şey piyasa şartlarında 1.5 liradan satılıyor. Normaldir bu. Ama örneğin 50 kuruşa satılan bir su, 5 liraya satılırsa bu caiz değildir. Bazı yörelerde duymuştuk. Bir lahmacunu 70 TL'ye satıyorlar ya. Sizde insaf, merhamet diye bir şey yok mu? Bunun bir maliyeti vardır. Bu fırsatçılıktır."
Bodrum'daki ünlü 'Maça Kızı' adlı mekan, lahmacun fiyatıyla dudak uçuklatmıştı. Bu durum tepki toplamıştı.
'KAR ORANI MAKUL OLMALI'
Bir tepki de Diyanet'ten geldi. Yüksek fiyatlarla satılan lahmacunla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, "Fırsatçılıktır bu" dedi ve ekledi: "Kar oranı makul olmalı. Nedir o makul olan? 1 liraya alınan bir şey piyasa şartlarında 1.5 liradan satılıyor. Normaldir bu. Ama örneğin 50 kuruşa satılan bir su, 5 liraya satılırsa bu caiz değildir. Bazı yörelerde duymuştuk. Bir lahmacunu 70 TL'ye satıyorlar ya. Sizde insaf, merhamet diye bir şey yok mu? Bunun bir maliyeti vardır. Bu fırsatçılıktır."
Bodrum'daki ünlü 'Maça Kızı' adlı mekan, lahmacun fiyatıyla dudak uçuklatmıştı. Bu durum tepki toplamıştı.
kalan karakter 1000
faiş fiyatla mal satan cehennemliktir hadisi şerif
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.