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fetvayı verdi: 70 liraya caiz değil!

Sosyetenin gözde tatil mekanları, fiyatlarını yükseltti. , konuyla ilgili fetva verdi: Bazı yörelerde bir lahmacunu 70 TL'ye satıyorlar, sizde insaf, merhamet diye bir şey yok mu? Bu fırsatçılıktır...

'Yapma'cun!
Orta hallinin lezzet kaynağı olan lahmacun, sosyeteye girdi. Zenginlerin tatil için akın ettiği 'daki lüks işletmeler, menülerine u da ekledi. Lüks mekanlarda 6-7 liralık lahmacunun fiyatı, 70 liraya kadar yükseldi. Tatil beldesinde lahmacuna biçilen yüksek ücretler tepki çekti.



'KAR ORANI MAKUL OLMALI'
Bir tepki de Diyanet'ten geldi. Yüksek fiyatlarla satılan lahmacunla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, "Fırsatçılıktır bu" dedi ve ekledi: "Kar oranı makul olmalı. Nedir o makul olan? 1 liraya alınan bir şey piyasa şartlarında 1.5 liradan satılıyor. Normaldir bu. Ama örneğin 50 kuruşa satılan bir su, 5 liraya satılırsa bu caiz değildir. Bazı yörelerde duymuştuk. Bir lahmacunu 70 TL'ye satıyorlar ya. Sizde insaf, merhamet diye bir şey yok mu? Bunun bir maliyeti vardır. Bu fırsatçılıktır."



Bodrum'daki ünlü 'Maça Kızı' adlı mekan, lahmacun fiyatıyla dudak uçuklatmıştı. Bu durum tepki toplamıştı.

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ihsan ihsan

faiş fiyatla mal satan cehennemliktir hadisi şerif

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cevapla 15.05.2019 08:56
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