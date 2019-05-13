Ne yaptın Serdar!

İstanbul'da 53 yaşındaki ünlü oyuncu, meslektaşıile birlikteydi. İddiaya göre tecrübeli oyuncu, işitme engelli aşkı Serdar'dan kendisi için kredi çekmesini istedi. Bankadankredi çeken genç, sevgilisine parayı verdi. Ancak daha sonra krediyi ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Kredi yüzünden aralarında tartışma çıkınca Gül, genç adamı terk etti. Sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Serdar, geçtiğimiz Cuma günü ünlü oyuncunun'taki evine konuşmak için gitti. Sevgilisini barışmaya ikna edemeyen genç adam, camdan atlayarak intihar etti. Gül, polis ekiplerini çağırarak durumu bildirdi. Gencin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Serdar P.'nin ailesi TAKVİM'e açıklama yaptı. Genç oyuncunun abisi, "Yeşim için kredi çekti. Ödeyemedi. Yeşim Hanım kardeşime yardım edeceğine, bir de onu terk etti. Kardeşimin ölümünden sorumlu olan Gül, cezalandırılmalıdır" diye konuştu.