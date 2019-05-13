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Büyük oyuncu !

Liseli , ’de oyunculuk eğitim almak için 9 Mayıs’ta kampanya başlattı. 20 bin dolar topladı. Depozitoyu 1 Mayıs’ta yatırması gerektiği anlaşıldı. Dünyayı gezdiği de ortaya çıktı.

Büyük oyuncu!
ABD'de okumak için dan yardım isteyen liseli kız gezgin çıktı. Topladığı 20 bin dolar büyük tepkilere yol açtı. İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi Asude Defne Özkan, 'ta Pace Üniversitesi'ne kabul edildiğini belirtti, oyunculuk eğitimi için para istedi. 50 bin dolarlık kampanyayı, hesabında 20 bin doları görünce bitirdi. Bazı kullanıcılar destek olurken, bazıları ise dolandırıcı olduğunu iddia etti. Okula kabul mailinde ise 1 Mayıs olan depozito tarihi kafaları karıştırdı. Özkan'ın dünyayı gezdiği ortaya çıktı.



Asude Defne Özkan, sosyal medyada büyük tepki gördü.

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