ABD'de okumak için sosyal medyadan yardım isteyen liseli kız gezgin çıktı. Topladığı 20 bin dolar büyük tepkilere yol açtı. İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi Asude Defne Özkan, ABD New York'ta Pace Üniversitesi'ne kabul edildiğini belirtti, oyunculuk eğitimi için para istedi. 50 bin dolarlık kampanyayı, hesabında 20 bin doları görünce bitirdi. Bazı kullanıcılar destek olurken, bazıları ise dolandırıcı olduğunu iddia etti. Okula kabul mailinde ise 1 Mayıs olan depozito tarihi kafaları karıştırdı. Özkan'ın dünyayı gezdiği ortaya çıktı.
Asude Defne Özkan, sosyal medyada büyük tepki gördü.
Asude Defne Özkan, sosyal medyada büyük tepki gördü.
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