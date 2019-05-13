Boğaziçili öğrenci kendini ‘Hızır’ diye tanıtan dolandırıcıya 70 bin TL kaptırdı

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Ş.Y. (21), Kadıköy'de yürüyüşe çıktı. "Din dostum" diye hitap eden seyyar satıcı Hakan Demir karşısına çıktı. Demir 'Selamun aleyküm' diye selam verip elini uzattı. Yoksullar için soba kurduğu yalanını attı. Genç adam buna kandı. O gün cebindeki 80 lirayı zanlıya kaptırdı. Ancak dolandırıcı "Para az" deyince genç adam eve çağırdı. 300 TL daha verip yolladı. Zanlı Ş.Y.'nin cep telefonunu da aldı. Demir, birkaç gün sonra üniversiteli genci aradı. Yine yoksullar üzerinden genç adamı kandırdı. Bu kez hem satranç turnuvasından aldığı kupayı hem de annesinin 70 bin TL değerindeki takılarını kaptırdı. Dolandırıldığını anlayınca polisin kapısını çaldı. Hakan Demir ile babası Eyüp Demir'in (43) 'zincirleme şekilde dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık'tan 17.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Genç adam ise yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: İlk tanıştığımız gün Hakan'ın 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu düşünmüştüm. Ona inanıp telefonumu bile sattım.
SOSYAL MEDYA SALLANDI
Allah akıl fikir versin.
Bence bu durum üniversite sınavında soru olarak sorulsun
Bir de matematik okuyormuş.
Boğaziçi bile bu durumdaysa ülkeyi kapatıp gidelim.
Sosyal zeka ile akademik zeka aynı doğrultuda gelişmeyince böyle oluyormuş demek ki.
Matematik için üzgünüm.
Boğaziçi Üniversitesi'ni kapatsınlar bence.
Giden para değil Boğaziçi'nin sarsılan itibarı.
Gülmeyeyim diyorum ama cidden çok zor.
SOSYAL MEDYA SALLANDI
Allah akıl fikir versin.
Bence bu durum üniversite sınavında soru olarak sorulsun
Bir de matematik okuyormuş.
Boğaziçi bile bu durumdaysa ülkeyi kapatıp gidelim.
Sosyal zeka ile akademik zeka aynı doğrultuda gelişmeyince böyle oluyormuş demek ki.
Matematik için üzgünüm.
Boğaziçi Üniversitesi'ni kapatsınlar bence.
Giden para değil Boğaziçi'nin sarsılan itibarı.
Gülmeyeyim diyorum ama cidden çok zor.
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