Babalık davasında süre sınırı yok

Babalık davası açmak istiyorum. Bunun bir süresi var mı?

Babalık davası, evlilik dışı olan çocuk için ya da var olan şüphelere karşı babaya karşı açılan bir dava türüdür. Dava, anne tarafından açılabilecekken, atanmış ise kayyım tarafından da yürütülebilmektedir. Türk Medeni Kanunu, çocukla babanın soybağının kurulması için bazı yasal düzenlemeler yapmıştır. TMK 31 maddesi gereğince çocuk ile babanın soy bağının kesinleşmiş olmasını anne ya da çocuk isteyebilir bu bağlamda da dava açılabilir. Açılan dava babaya karşıdır, eğer baba hayatta değilse, mirasçılara da açılabilmektedir. Davalı babanın çocuğun kendisine ait olup olmadığının kesinleşmesi adına açılan davada, babalık unsuru DNA örnekleri ile tespit edilir. Yapılan değerlendirme sonucu çocuk, davalı babanın ise aralarında nesep ilişkisi kurulur ve Aile Hukuku ile Miras Hukuku'ndaki yükümlülükler doğar. Babalık davası çocuk olduktan sonra önce ya da sonra açılabilir. 2013 yılında Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından önce eğer çocuk için kayyım atanmışsa, atanma süresinden itibaren 1 yıl, atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihten itibaren 1 yıl içinde dava açılmalı idi. Anayasa Mahkemesi bizce oldukça yerinde bir karar vererek babalık davası gibi bir davada zaman kısıtlamasının ilgili yasal düzenlemenin özüne aykırı olduğunu kabul ederek, babalık davasındaki hak düşürücü bu 1 yıllık süreyi düzenleyen kanun hükmünü iptal etmiştir. Yani babalık davası açmak için herhangi bir süre kısıtlaması yoktur, bu dava her zaman açılabilir.



Çalıştığım kurumdan 2 aydır maaşımı alamıyorum. Bu işyerinde çalışmaya da devam ediyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Yaşanan olay çalışan için oldukça zordur. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak tüm enerjisini ortaya koyan çalışana yapılmış büyük bir haksızlıktır. İş Kanunu'na göre, işveren çalışanın maaşını aylık olarak ödemek zorundadır. Bahsedildiği gibi 2 aylık bir gecikme kabul edilir değildir. İşveren ancak deprem, sel, hastalık gibi durumlar baz alınarak sadece 20 günlük bir gecikme yapabilir. Kanun bu durumları zorlayıcı kabul ederken, bu süreleri aşan gecikmeler yasal değildir. İşçi, işi bırakmak istiyorsa, iş akdini haklı nedenle sonlandırabilir ve kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanır.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL