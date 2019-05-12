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’ olarak anılan faytoncular hakkında açılan dava başladı! Çete lideri tutuklandı...

İstanbul Büyükada’da ‘’ olarak anılan bir grup faytoncu hakkında ‘tefecilik’ suçlaması ile açılan dava başladı. Çete lideri tutuklandı...

Fay'son'
FAYTONLARIYLA ünlü 'ın 'Laçin' kabusu son erdi. Çete lideri de tutuklandı. Adalar'ı haraca bağladığı iddiasıyla yargılanan 'fayton çetesi'yle ilgili, Yalçın Al (68) ile oğulları Gürkan Al (35) ve Emir Al'ın (29) da aralarında bulunduğu ve ' Grubu' olarak anılan 45 kişi hakkında iddianame hazırlandı.



5 yıl 8 aylık cezası bulunan çete lideri Yalçın Al (68) ise geçen salı günü tutuklandı.

ERHAN ÖZTÜRK

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