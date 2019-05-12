FAYTONLARIYLA ünlü Adalar'ın 'Laçin' kabusu son erdi. Çete lideri de tutuklandı. Adalar'ı haraca bağladığı iddiasıyla yargılanan 'fayton çetesi'yle ilgili, Yalçın Al (68) ile oğulları Gürkan Al (35) ve Emir Al'ın (29) da aralarında bulunduğu ve 'Laçinliler Grubu' olarak anılan 45 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
5 yıl 8 aylık cezası bulunan çete lideri Yalçın Al (68) ise geçen salı günü tutuklandı.
ERHAN ÖZTÜRK
5 yıl 8 aylık cezası bulunan çete lideri Yalçın Al (68) ise geçen salı günü tutuklandı.
ERHAN ÖZTÜRK
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