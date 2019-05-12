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  • 12.05.2019 23:48
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 23:56

Korkunç olay! , tankerden dökülen zifte yapıştı

'nin Körfez ilçesinde, tankerden yola dökülen sıcak zifte yapıştı. Ağzının da zifte yapışması nedeniyle bağıramayan köpeği görenler belediyeye haber verirken, itfaiye ekibi köpeği ziftten kurtardı.

Yürekleri burkan görüntü! Seferber oldular

Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda boş arazide ağzının dahi zifte yapışması nedeniyle bağrımayan köpeği görenler, durumu Körfez Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerdeki ziftle birlikte aldı.

Hareket edemeyen , itfaiye müdürlüğü arkasındaki bahçeye getirildi. Belediye veterinerinin telefonla verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden görevliler, önce köpeğe zarar vermeden çevresindeki ziftleri aldı daha sonra mazot yardımı ile hayvanın yapışan kafası, ayakları ve kuyruğu ziftten kurtardı.

Belediye zabıtası zifti arsaya bırakan tanker sürücüsünü araştırdı ancak bilgi elde edilemedi. Ziftin, arsaya park edilen bir tankerden sızdığı ya da boşaltıldığı, sıcak olduğu için de köpeğin buraya yattığı ve yapıştığı tahmin ediliyor.

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