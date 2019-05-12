Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İslam alemi 2019 yılı Ramazan ayını oruç ibadetiyle geçiriyor. Ramazan ayının sonunda kutlanan Ramazan Bayramı'nın bu sene hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın yanı sıra Kurban Bayramı tarihi de en çok merak edilenler arasında. Peki, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün olacak? 2019 bayram tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, merak edilen soruların yanıtı...

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet'in yayınladığı takvime göre, 2019 yılında Ramazan Bayramı 4 Haziran'da başlayacak. Üç gün sürecek bayram 6 Haziran Perşembe günü sona erecek.

Ramazan Bayramı tatili ise 9 gün olacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklar.

Ramazan Bayramı başlangıcının hafta içine denk gelmesi ile birlikte hafta sonu ile birleştirilerek bayram tatili 9 gün yapılmış olacak.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanır. 2019 yılında Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. 10 Ağustos ise Kurban Bayramı arefesi olacak.

BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?

Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].

Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan istifade edemez. Cenab-ı Hak, "Onlar barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin" buyurur [İ.Malik].

Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah'ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir [Buhari].

KURBAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Kurban Bayramı'nda,

* Eğer imkan varsa kurban kesilmelidir,

* Akrabalar ziyaret edilmelidir,

* Şehitlikler ve huzurevleri ziyaret edilmelidir,

* Çocuklar çeşitli hediyelerle sevindirilmelidir,

* Fakir olan kimselere yardım edilmelidir,

* Bol bol dua edilmelidir,

* İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak ve bol bol sohbet edilmelidir,

* Küsleri barıştırmak veya küs olunan insanlarla barışmak gerekmektedir.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

* Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

* Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

* Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

* Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

* Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

* Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

* Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.