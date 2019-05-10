Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.05.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 17:46

Suni kar yapma göletine giren kuzenler Furkan ve Recep boğuldu

'daki Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan gölete giren amca çocukları Furkan Karagöl (12) ve (13), boğularak can verdi. Çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Günün en acı karesi! Bir babanın dünyası yıkıldı

Olay, 2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan kayakla atlama kulelerinin yan kısmındaki gölette bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Tesislerde görevli güvenlik personeli devriye gezerken kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan göletin yüzeyinde bir çocuk cesediyle karşılaştı.

Güvenlik görevlisi, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tel örgüleri kırarak gölete girdiği belirlenen hareketsiz haldeki çocuk itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

112 ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk hayata döndürülemedi. Göletin kıyısında iki çocuğa ait kıyafet olduğunun fark edilmesi üzerine AFAD'a bağlı su altı ve su üstü arama ekipleri, gölette arama yaptı. Ekipler yaklaşık 10 dakika süren arama çalışmaları sonucu ikinci çocuğun da cansız bedenini sudan çıkardı.



'Havuza girmek yasaktır' yazısına rağmen gölete giren çocukların, ortaokul öğrencisi amca olan çocukları Furkan ve oldukları tespit edildi.
Olay yerine gelen Recep Karagöl'ün babası Metin Karagöl oğlunun ve yeğeninin cesedini teşhis etti. Acılı baba gözyaşlarına boğuldu. Çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSuni kar yapma göletine giren kuzenler Furkan ve Recep boğuldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri