Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruçlu iken, yemek, içmek ve cinsi ilişki orucu bozar. Orucu bozan şeylerin bir kısmı sadece kazayı gerektirirken, diğer bir kısmı hem kaza, hem de kefareti gerektirir. Orucu bozan durumlar arasında en çok merak edilenlerden biri de sakız çiğnemenin orucu bozup bozmadığı sorusudur. Konu ile ilgili İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'dan açıklama geldi. Peki, çiğnenmiş sakız orucu bozar mı? Sakız çiğnemek orucu bozar mı? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Ramazan ayının başlamasıyla müftülüğün Nuruosmaniye Camisi'nin avlusundaki ek hizmet binasında 'Alo Fetva' hattında vatandaşların sorularını cevapladı.

Sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva kitabındaki fetvalar istikametinde cevaplar verildiğini dile getiren Yılmaz, 'Sakız çiğnemek orucu bozar mı' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Sakız ilk defa çiğnenirse, ilk defa ağzınıza almışsanız içinde gıda maddesi olduğu için orucu bozar. Ama daha önce çiğnenmiş bir sakızı yeniden ağzınıza alıp çiğneniyorsa, içinde gıda maddesi olmayacağı için orucu bozmaz..''

HANGİ ŞEYLER ORUCU BOZUP KEFARET GEREKTİRİR?

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan veya insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozar ve sadece kazasını gerektirir.

Ramazanda bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günah olup, ayrıca bundan dolayı tövbe ve istiğfarda bulunmak gerekir. Ramazan ayı günahların affı için bir fırsattır. Diğer günlerde tutulan oruç, kıymet itibariyle Ramazanda tutulan orucun yerini tutamaz.