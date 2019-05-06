Ramazan ayının gelmesinin ardından vatandaşlar Ramazan pidesi fiyatlarını merak ediyor. Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin bu yıl kaç liradan satılacağı belli oldu. Fırıncılar Ramazan'ın gözdesi pide için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl 2,5 liradan satılmıştı. Peki, Ramazan pidesi kadar oldu? İşte o sorunun yanıtı...

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Balcı, genel merkezde basın toplantısı düzenleyerek, ramazan pidesinin satış fiyatlarını açıkladı. Balcı, 2018 yılında ramazan pidesinin kilogramının 7 lira 30 kuruş olduğunu, bu sene kilogram fiyatının azami 8,5 lirayı geçmemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Balcı, ramazan pidesinin Ankara'da 300 gram olarak 2,5, İstanbul'da 350 gram olarak 3 liradan satılacağını açıkladı.

Kilogram fiyatındaki bu artışın illerde satılacak ramazan pidelerine nasıl yansıyacağına ilişkin örnekler de veren Balcı, şöyle konuştu:

"Ankara'da 2018 yılında 275 gram ramazan pidesi 2 liradan satılırken, bu sene gramı artırılarak 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Yani Ankara'da geçen seneye göre yüzde 14 fiyat artışı söz konusu. Pide 25 gram, fiyatı da 50 kuruş artmış oluyor. Yine İstanbul'da 275 gram pide geçen sene 2 liradan satılırken, bu sene 350 gram pide 3 liradan satılacak. İstanbul'da yüzde 16 fiyat artışı söz konusu. İzmir ve Bursa'da geçen sene 250 gram pide 2 liradan satılırken, bu sene 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Kocaeli'nde 350 gram pide geçen sene 2,5 liradan satılırken, bu sene 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Orada da yüzde 16'lık fiyat artışı söz konusu. Sakarya'da geçen sene 420 gramı 3 liradan satılan pide bu sene 370 gramı 3 liradan satılacak. Sakarya'da yüzde 12'lik bir artış söz konusu. Örnek verdiğimiz illerde yüzde 12 ile yüzde 16 arasında bir fiyat değişikliği söz konusu olmuş oluyor."

RAMAZAN PİDESİ HAKKINDA

Ramazan pidesi, Türk mutfağında yer alan bir çeşit mayalı yassı ekmektir. Türkiye'de pizza benzeri yapılan birçok pide çeşidi vardır. Ramazan pidesi bunlardan farklı olarak bir çeşit ekmektir.