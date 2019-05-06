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  • 06.05.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 17:00

'da AVM'de silahlı saldırı! Yaralılar var

Sarıyer'de bulunan bir AVM'deki kafede oturan 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonrası saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da AVM'de silahlı saldırı! Yaralılar var

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı motosikletli 2 kişinin gerçekleştirdiği iddia edildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, olay, Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede gerçekleşti.

Kafede oturan 1'i kadın 2 kişi, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler motosikletle uzaklaşırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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