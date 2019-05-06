Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 15 bin TL ödüllü Hadi tarafından yapılan açıklamada, "1995 yılından sonra internet kullanımının artmasıyla hızlı bir şekilde alışveriş yapılmasını sağlayan dijital bir sektör oluşturmuştur. İpucumuz ise bu sektörden geliyor sevgili hadiciler. Herhangi bir ürün ya da hizmet için, çeşitli ödeme yöntemleriyle bir internet sitesi üzerinden ticaret yapmanızı veya sipariş vermenizi sağlayan alışveriş yönteminin ismi nedir?" denildi. İşte 6 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (6 MAYIS 2019)

Soru: İnternet sitesi üzerinden sipariş verme ya da ticaret yapmayı sağlayan yöntem nedir?

Cevap: E-TİCARET