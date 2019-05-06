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78 yaşında 5'inci kez baba oldu

Kıbrıslı ünlü işadamı , 78 yaşında 5’inci kez baba oldu. 35 yaşındaki eşi , bir kız çocuk doğurdu. Bebeğe Asil’in tersi olan Lisa adı konuldu.

Yavru Vatan
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en zengin isimleri arasında yer aldı. Parası sınırları aştı ve dünyanın ilk 500 zengini arasında olmayı başardı. Ancak İngilizler, 'de sayısız yatırımı olan işadamını hedef aldı. O da İngiliz pasaportunu iade edip 'ye dönüş yaptı. İşte (78) bu kez yaşadığı davalarla değil, özel hayatıyla bir kez daha Nadir olduğunu kanıtladı...
78 yaşındaki ünlü işadamı, 5'inci kez babalığı tattı. Nadir'in eşi (35), önceki gün Lefkoşa'da doğum yaptı. Önceki iki evliliğinden 4 erkek çocuğu bulunan Asil Nadir'in bu kez kızının olduğu açıklandı. Bebeğe 'Asil'in tersi olan 'Lisa' isminin verildiği vurgulandı. Nur Nadir, "Önemli olan çocuğumuzun sağlıklı olması, bu Asil Bey'in ilk kız çocuğu. Kızımızın adı Lisa Nur Nadir olacak. Hem anne hem de babasının adını taşıyacak" ifadesini kullandı.



Asil Nadir, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonrası 2016'da Türkiye'ye iade edildi. Nadir, daha sonra serbest kaldı ve Ada'ya dönüş yaptı. 'ye dönünce medya patronluğuna kaldığı yerden devam eden Asil Nadir'in, bir de Geçitkale Havaalanı işletmeciliği bulunuyor.

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