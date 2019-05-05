Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kartal Mahallesi'nde yaşayan, E. S.(18) ailesiyle beraber piknik yapmak ve kozalak toplamak için ormanlık alana gitti. Ormanlık alanda yediği yabani ottan rahatsızlanan E. S. 8 kilometre mesafedeki evine gitmek isterken yönünü şaşırarak kayboldu.

Ailesi tarafından aranan ve bulunamayan kadın için jandarmadan yardım istendi. Jandarma ekiplerinden oluşan 20 personel, 4 devriye ekibi ve 70 kişilik güvenlik korucuları ile komanda birlikleri arama çalışması başlattı.

Yapılan arama çalışmaları sonrası bulunan kadının sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, ailesine teslim edildi.

MANTAR'DAN BİR KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yediği mantardan zehirlenen bir kişinin ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çamdere Mahallesi kırsal alanda yaşandı. Aykut, Mehmet, Salih, Hacı, Ahmet, Cuma ve Serkan Küpeli mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Topladıkları mantarları yiyen Serkan Küpeli bir anda rahatsızlandı.

Durumu ciddi olan Serkan Küpeli (24) için 112, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Kayseri'den bölgeye gelen ambulans helikopter de ile ilk müdahalesi yapılan Küpeli Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.