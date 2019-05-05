Ankara 'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Ankara'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Ankara Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

ANKARA'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Ankara'da sahur vakti (imsak) 03:58 olarak görülüyor. Ankara'da saat 03:58'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

ANKARA'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Ankaralılar saat 19:54'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:58 05:37 12:50 16:41 19:54 21:26 2 7 Mayıs Salı 03:57 05:35 12:50 16:41 19:55 21:27 3 8 Mayıs Çarşamba 03:55 05:34 12:50 16:42 19:56 21:28 4 9 Mayıs Perşembe 03:53 05:33 12:50 16:42 19:57 21:30 5 10 Mayıs Cuma 03:52 05:32 12:50 16:42 19:58 21:31 6 11 Mayıs Cumartesi 03:50 05:31 12:50 16:42 19:59 21:33 7 12 Mayıs Pazar 03:49 05:30 12:50 16:43 20:00 21:34 8 13 Mayıs Pazartesi 03:47 05:29 12:50 16:43 20:01 21:36 9 14 Mayıs Salı 03:46 05:28 12:50 16:43 20:02 21:37 10 15 Mayıs Çarşamba 03:44 05:27 12:50 16:43 20:03 21:39 11 16 Mayıs Perşembe 03:43 05:26 12:50 16:44 20:04 21:40 12 17 Mayıs Cuma 03:41 05:25 12:50 16:44 20:05 21:41 13 18 Mayıs Cumartesi 03:40 05:24 12:50 16:44 20:06 21:43 14 19 Mayıs Pazar 03:39 05:24 12:50 16:44 20:07 21:44 15 20 Mayıs Pazartesi 03:37 05:23 12:50 16:45 20:07 21:45 16 21 Mayıs Salı 03:36 05:22 12:50 16:45 20:08 21:47 17 22 Mayıs Çarşamba 03:35 05:21 12:50 16:45 20:09 21:48 18 23 Mayıs Perşembe 03:33 05:21 12:50 16:45 20:10 21:49 19 24 Mayıs Cuma 03:32 05:20 12:50 16:46 20:11 21:51 20 25 Mayıs Cumartesi 03:31 05:19 12:50 16:46 20:12 21:52 21 26 Mayıs Pazar 03:30 05:19 12:51 16:46 20:13 21:53 22 27 Mayıs Pazartesi 03:29 05:18 12:51 16:46 20:14 21:55 23 28 Mayıs Salı 03:28 05:17 12:51 16:47 20:14 21:56 24 29 Mayıs Çarşamba 03:27 05:17 12:51 16:47 20:15 21:57 25 30 Mayıs Perşembe 03:26 05:16 12:51 16:47 20:16 21:58 26 31 Mayıs Cuma 03:25 05:16 12:51 16:48 20:17 21:59 27 1 Haziran Cumartesi 03:24 05:15 12:51 16:48 20:17 22:00 28 2 Haziran Pazar 03:23 05:15 12:51 16:48 20:18 22:02 29 3 Haziran Pazartesi 03:22 05:15 12:52 16:48 20:19 22:03

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILMALIDIR?

● Helâl lokma dindarlığın, takvânın temelidir. Onun için lokmanın helâl olmasına çok dikkat etmek lâzım!..

● İftarda da biraz hafif yemeliki, açlığın faydaları, aç durmanın, oruç tutmanın manevî faydaları, maddî faydaları, sıhhî faydaları vücut üzerinde görülsün...

● Teravih namazını, sakin sakin, tâdil-i erkân ile, rükûsuna, secdesine hakkını vererek namaz kıldıran imamların arkasında namaz kılmalı!.. Hırsızlığın en kötüsü namazda rükûdan, secdeden çalmaktır. Yatsıdan sonra kılınan bu teravih namazı gece namazından sayılır. Gece namazının sevabı da çok büyüktür ama, Ramazanda sevap daha da büyükleşiyor.

● Özellikle sahura, uykuyu bölüp kalmak lâzım. Çünkü gece kalkmaya alışma çalışmasıdır Ramazan... Sahura yemek yiyeceğiz diye kalkıp, bir ay sahur vaktinde, seher vaktinde uyanmayı öğrenince, senenin öbür zamanlarında da o güzel vakitte kalkıp ibadet etmeye bir alıştırmadır,

● Sahura kalkıldığı zaman, bir de abdest alınmalı, iki rekât-dört rekât, hanım yemeği hazırlayıncaya kadar, çoluk çocuk sofraya toplanıncaya kadar bir teheccüd namazı kılınmalı. Sahurda kılınan namaz çok sevaptır.

● Sahurdan sonra camide namaz kılmaya gitmeli. Evde kılmak, cemaatle bile olsa, çoluk çocuğu toplayarak cemaatle kılsa bile, camide kılmaya denk olamaz. Camiye gidemiyorsa, hiç değilse bir müddet başka bir ibadetle meşgul olup sonra kılmalı.

● İftar yemeğini hafifçe geçirerek, fazla vakit kaybetmeden camiye gidilip cemaatle akşam namazı kılınmalı.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Oruç, imsâk vaktinde başlar. Oruca niyet eden kimse bu vakitten itibaren herhangi bir şey yiyemez, içemez ve orucu bozan şeyleri yapamaz. Bu durum akşam güneş batıncaya kadar devam eder.

Güneş battıktan sonra yiyip içmek sûretiyle orucunu açar. Kısaca niyet ederek, imsâk vaktinden akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek, ve orucu bozan şeylerden sakınmakla bir günlük oruç ibadeti yerine getirilmiş olur.