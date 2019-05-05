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  • 05.05.2019 21:27
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 21:45

11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan'ın namazı eda edildi

11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan'ın namazı 5 Mayıs Pazar günü kılındı.  için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için pazarı pazartesiye bağlayan gece sahura kalkılacak.

'da namazı eda edildi. 11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan'ın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılındı. için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için pazarı pazartesiye bağlayan gece sahura kalkılacak.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir gecesi idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

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