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  • 05.05.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 21:24

'da köprüden nehre düşen çocuk hayatını kaybetti

’da köprüden Murat Nehri’ne düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni yapılacak otopsi sonrası ailesine teslim edilecek.

Köprüden nehre düşen çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Küpkıran Köprüsü'nden bir çocuğun nehre düştüğünü gören vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda nehirde kaybolan 9 yaşındaki M.D., olay mahallinden yaklaşık 400 metre ileride yoluna dönen köprünün ayaklarında bulundu. M.D., 112 ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası Devlet Hastanesine kaldırıldı. yapılan tüm müdahalelere rağmen M.D.yaşamını yitirdi.

Çocuğun cansız bedeni yapılacak otopsi sonrası ailesine teslim edilecek.

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