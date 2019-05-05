Afyonkarahisar'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Afyonkarahisar'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Afyonkarahisar Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

AFYONKARAHİSAR'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Afyonkarahisar'da sahur vakti (imsak) 04:13 olarak görülüyor. 04:13'de saat Afyonkarahisar'da okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

AFYONKARAHİSAR'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Afyonkarahisarlılar saat 20:01'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 AFYONKARAHİSAR RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 6 Mayıs Pazartesi 04:13 05:48 13:00 16:49 20:01 21:30 2 7 Mayıs Salı 04:11 05:47 12:59 16:49 20:02 21:31 3 8 Mayıs Çarşamba 04:10 05:46 12:59 16:49 20:03 21:33 4 9 Mayıs Perşembe 04:08 05:45 12:59 16:49 20:04 21:34 5 10 Mayıs Cuma 04:07 05:44 12:59 16:50 20:05 21:35 6 11 Mayıs Cumartesi 04:05 05:43 12:59 16:50 20:05 21:37 7 12 Mayıs Pazar 04:04 05:42 12:59 16:50 20:06 21:38 8 13 Mayıs Pazartesi 04:02 05:41 12:59 16:50 20:07 21:39 9 14 Mayıs Salı 04:01 05:40 12:59 16:50 20:08 21:41 10 15 Mayıs Çarşamba 03:59 05:39 12:59 16:51 20:09 21:42 11 16 Mayıs Perşembe 03:58 05:38 12:59 16:51 20:10 21:43 12 17 Mayıs Cuma 03:57 05:38 12:59 16:51 20:11 21:45 13 18 Mayıs Cumartesi 03:55 05:37 12:59 16:51 20:12 21:46 14 19 Mayıs Pazar 03:54 05:36 12:59 16:52 20:13 21:47 15 20 Mayıs Pazartesi 03:53 05:35 12:59 16:52 20:14 21:48 16 21 Mayıs Salı 03:52 05:34 12:59 16:52 20:14 21:50 17 22 Mayıs Çarşamba 03:51 05:34 12:59 16:52 20:15 21:51 18 23 Mayıs Perşembe 03:49 05:33 13:00 16:53 20:16 21:52 19 24 Mayıs Cuma 03:48 05:32 13:00 16:53 20:17 21:53 20 25 Mayıs Cumartesi 03:47 05:32 13:00 16:53 20:18 21:55 21 26 Mayıs Pazar 03:46 05:31 13:00 16:53 20:19 21:56 22 27 Mayıs Pazartesi 03:45 05:30 13:00 16:53 20:19 21:57 23 28 Mayıs Salı 03:44 05:30 13:00 16:54 20:20 21:58 24 29 Mayıs Çarşamba 03:43 05:29 13:00 16:54 20:21 21:59 25 30 Mayıs Perşembe 03:42 05:29 13:00 16:54 20:22 22:00 26 31 Mayıs Cuma 03:42 05:29 13:00 16:54 20:22 22:02 27 1 Haziran Cumartesi 03:41 05:28 13:01 16:55 20:23 22:03 28 2 Haziran Pazar 03:40 05:28 13:01 16:55 20:24 22:04 29 3 Haziran Pazartesi 03:39 05:27 13:01 16:55 20:25 22:05

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden edinilen bilgiye göre; Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekan cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

Bu hadis-i şerif gösteriyor ki; Ramazan ayında iyi işler yapıp kötülükler- den sakınan mümine cennetin kapıları açılır cehennemin kapıları kapanır. Oruç sayesinde nefsine hakim olup şeytana uymadığı için de, şeytanın eli kolu bağlanmış ve etkisiz hale gelmiş olur.

İnsanın yaşadığı her an, onun için sonsuzluğa açılan bir zaman parçası olmaya namzettir. İdrak ettiğimiz bu Ramazan-ı şerifin, bu anı, içinde saklamadığını kim bilebilir!

Ramazan Allah'ın rızasını kazanma kuşağıdır. Ramazanın her öğesi böyle bir kazancı sağlayıcı niteliktedir. Oruçlar, beş vakit namazlar, teravihler, dualar, zikir ve tespihler, iftarlar, sahurlar, fitreler, sadakalar hepsi de birer sevap makinesi gibi işlerler. Uygulayıcılarını ebedi nimet ve mutluluklara eriştirirler.

Ramazanı Dolu Dolu Yaşamaya Ruhen Ve Kalben Niyet Etmek

Mümin niyetli bir Ramazan yaşamaya kararlı olmalıdır. Burada oruç tutmak için gerekli olan niyetten söz etmiyoruz. Merkezi Allah rızası olan bir niyeti kast ediyoruz. Hz. Peygamber, "Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkese niyet ettiği şey vardır" buyurmaktadır.

O halde amelin gerçek değeri amel edenin niyetinde gizlidir. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.

İnsanlar, niyetlerini her zaman "Allah için olma" ya odaklayabilseler, hesapsız sevap kazanırlar. Niyet, sahte ile gerçeği birbirinden ayıran mihenktir. İnsanın değeri gönlündeki niyetinde gizlidir. Yani niyet insanın asli değeridir.

İnsan, Allah için yaptığı mubah olan işlerden, yani normalde sevabı da günahı da olmayan gündelik meşgalelerden bile sevap alabilir. Örneğin niyeti namaz kılmak olan bir müminin camiye giderken attığı her adım kendisi için sevaptır. Diğer bir ifade ile insan sevaplara ancak iman, arzu ve niyetle sahip olabilir. Niyetle azlar çok, çoklar sonsuz olur. Allah'ın sonsuz nimetlerine karşı amelle değil niyetle şükredilebilir.

Ramazan Ayı Kur'an Ayıdır

Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazana "Kur'an ayı" da denilmektedir. Çünkü Allah'ın insanlığa son mesaj olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim Hz Peygambere bu ayda inmeye başlamıştır. Konuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmektedir:

"(O sayılı günler),insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır..." (Bakara, 2/185).

Vahiy Meleği Cebrail(a.s),her yıl Ramazan ayında Sevgili Peygamberimizle buluşur, karşılıklı olarak birbirlerine Kur'an okurlardı. Ramazanda camilerimizde ve evlerimizde okunan mukabele ve Kur'an hatimleri Cebrail ile Peygamberimiz arasında yapılan mukabele uygulamasının bir devamıdır.