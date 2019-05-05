Adıyaman sahur ve iftar vakti: 6 Mayıs Adıyaman için ilk imsak saat kaçta? 2019 Adıyaman Ramazan imsakiyesi

Adıyaman'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Adıyaman'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Adıyaman Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...
ADIYAMAN''DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?
Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Adıyaman'da sahur vakti (imsak) 03.46 olarak görülüyor. Adıyaman'da saat 03.46'da okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.
ADIYAMAN'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?
6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Adıyamanlılar saat 19.28'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.
2019 ADIYAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Tarihler/ Günler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|6 Mayıs Pazartesi
|03:46
|05:19
|12:29
|16:16
|19:28
|20:55
|2
|7 Mayıs Salı
|03:44
|05:18
|12:29
|16:17
|19:29
|20:56
|3
|8 Mayıs Çarşamba
|03:43
|05:17
|12:28
|16:17
|19:30
|20:58
|4
|9 Mayıs Perşembe
|03:41
|05:16
|12:28
|16:17
|19:31
|20:59
|5
|10 Mayıs Cuma
|03:40
|05:15
|12:28
|16:17
|19:31
|21:00
|6
|11 Mayıs Cumartesi
|03:39
|05:14
|12:28
|16:17
|19:32
|21:01
|7
|12 Mayıs Pazar
|03:37
|05:13
|12:28
|16:18
|19:33
|21:03
|8
|13 Mayıs Pazartesi
|03:36
|05:12
|12:28
|16:18
|19:34
|21:04
|9
|14 Mayıs Salı
|03:35
|05:12
|12:28
|16:18
|19:35
|21:05
|10
|15 Mayıs Çarşamba
|03:33
|05:11
|12:28
|16:18
|19:36
|21:06
|11
|16 Mayıs Perşembe
|03:32
|05:10
|12:28
|16:18
|19:37
|21:08
|12
|17 Mayıs Cuma
|03:31
|05:09
|12:28
|16:19
|19:38
|21:09
|13
|18 Mayıs Cumartesi
|03:30
|05:08
|12:28
|16:19
|19:38
|21:10
|14
|19 Mayıs Pazar
|03:28
|05:07
|12:28
|16:19
|19:39
|21:11
|15
|20 Mayıs Pazartesi
|03:27
|05:07
|12:28
|16:19
|19:40
|21:13
|16
|21 Mayıs Salı
|03:26
|05:06
|12:28
|16:19
|19:41
|21:14
|17
|22 Mayıs Çarşamba
|03:25
|05:05
|12:29
|16:20
|19:42
|21:15
|18
|23 Mayıs Perşembe
|03:24
|05:05
|12:29
|16:20
|19:43
|21:16
|19
|24 Mayıs Cuma
|03:23
|05:04
|12:29
|16:20
|19:43
|21:17
|20
|25 Mayıs Cumartesi
|03:22
|05:03
|12:29
|16:20
|19:44
|21:19
|21
|26 Mayıs Pazar
|03:21
|05:03
|12:29
|16:20
|19:45
|21:20
|22
|27 Mayıs Pazartesi
|03:20
|05:02
|12:29
|16:21
|19:46
|21:21
|23
|28 Mayıs Salı
|03:19
|05:02
|12:29
|16:21
|19:46
|21:22
|24
|29 Mayıs Çarşamba
|03:18
|05:01
|12:29
|16:21
|19:47
|21:23
|25
|30 Mayıs Perşembe
|03:17
|05:01
|12:29
|16:21
|19:48
|21:24
|26
|31 Mayıs Cuma
|03:16
|05:00
|12:29
|16:21
|19:49
|21:25
|27
|1 Haziran Cumartesi
|03:16
|05:00
|12:30
|16:22
|19:49
|21:26
|28
|2 Haziran Pazar
|03:15
|05:00
|12:30
|16:22
|19:50
|21:27
|29
|3 Haziran Pazartesi
|03:14
|04:59
|12:30
|16:22
|19:51
|21:28
ADIYAMAN BELEDİYESİ, HASTANE ÖNÜNDE İFTAR ÇADIRI KURACAK
Adıyaman Belediyesi, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iftar çadırı kuracak.
Adıyaman Belediyesi, 'Şehr-i Yaman'da Ramazan' etkinliklerinin yanı sıra Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla hastanede yatan hasta ve onlara refakat eden yakınları için Ramazan ayı boyunca iftar çadırı kuracak.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hemen karşısında bulunan Adıyaman Belediyesine ait otoparkta kurulacak olan iftar çadırında her gün hasta ve hasta yakınları için iftar yemeği verileceğini söyleyen yetkililer, amaçlarının hasta ve hasta yakınlarının da Ramazan'ın tadına erişmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.
Adıyaman Belediyesi yetkilileri ayrıca, her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da yaşanabilecek sorun ve sıkıntılarda 153 numaralı telefondan istek, talep ve şikayetlerde bulunulabileceğini de söylediler.
ADIYAMAN'DA RAMAZAN AYI KUMANYA DAĞITIMI BAŞLADI
Adıyaman'da Ramazan ayı öncesinde kumanya yardımları başladı.
İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, Adıyaman merkezde 3 bin kumanya paketini yetim ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı hedeflediklerini söyledi. Ramazan ayı öncesinde dağıtımlara başlandığını belirten İzci, yardımların Ramazan ayı boyunca süreceğini de ifade etti. şu ana kadar gönüllüler tarafından bin 500 aileye kumanya dağıtımı yapıldığını vurgulayan İzci, "Şu an hazır olan bin 500 kumanya paketimiz daha var.
Gönüllülerimizin zekat yardımıyla 2 bin kumanya daha almayı hedefliyoruz. Böylelikle gönüllülerimizle beraber Ramazan ayı boyunca yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere toplam 5 bin kumanya dağıtımı yapmış olacağız inşallah. Ayrıca zekat ve fitre bağışlarınızı Demokrasi Parkında ki İHH standımıza, dernek binamıza veya aşağıdaki hesap numaramıza yapabilirsiniz." diye konuştu.
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