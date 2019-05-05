Adana'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Adana'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Adana Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

ADANA'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna bu gece niyet edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Adana'da sahur vakti (imsak) 04:01 olarak görülüyor. Adana'da saat 04:01'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

ADANA'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Adanalılar saat 19.38'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ

2019 ADANA İMSAKİYESİ Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 04:01 05:33 12:40 16:27 19:38 21:04 2 7 Mayıs Salı 03:59 05:32 12:40 16:27 19:39 21:05 3 8 Mayıs Çarşamba 03:58 05:31 12:40 16:27 19:40 21:06 4 9 Mayıs Perşembe 03:56 05:30 12:40 16:28 19:41 21:08 5 10 Mayıs Cuma 03:55 05:29 12:40 16:28 19:42 21:09 6 11 Mayıs Cumartesi 03:54 05:28 12:40 16:28 19:42 21:10 7 12 Mayıs Pazar 03:52 05:27 12:40 16:28 19:43 21:11 8 13 Mayıs Pazartesi 03:51 05:26 12:40 16:28 19:44 21:12 9 14 Mayıs Salı 03:50 05:25 12:40 16:28 19:45 21:14 10 15 Mayıs Çarşamba 03:49 05:24 12:40 16:29 19:46 21:15 11 16 Mayıs Perşembe 03:47 05:23 12:40 16:29 19:47 21:16 12 17 Mayıs Cuma 03:46 05:23 12:40 16:29 19:48 21:17 13 18 Mayıs Cumartesi 03:45 05:22 12:40 16:29 19:48 21:18 14 19 Mayıs Pazar 03:44 05:21 12:40 16:29 19:49 21:20 15 20 Mayıs Pazartesi 03:43 05:20 12:40 16:30 19:50 21:21 16 21 Mayıs Salı 03:42 05:20 12:40 16:30 19:51 21:22 17 22 Mayıs Çarşamba 03:41 05:19 12:40 16:30 19:52 21:23 18 23 Mayıs Perşembe 03:40 05:18 12:40 16:30 19:52 21:24 19 24 Mayıs Cuma 03:39 05:18 12:40 16:30 19:53 21:25 20 25 Mayıs Cumartesi 03:38 05:17 12:41 16:30 19:54 21:27 21 26 Mayıs Pazar 03:37 05:17 12:41 16:31 19:55 21:28 22 27 Mayıs Pazartesi 03:36 05:16 12:41 16:31 19:55 21:29 23 28 Mayıs Salı 03:35 05:16 12:41 16:31 19:56 21:30 24 29 Mayıs Çarşamba 03:34 05:15 12:41 16:31 19:57 21:31 25 30 Mayıs Perşembe 03:33 05:15 12:41 16:31 19:58 21:32 26 31 Mayıs Cuma 03:33 05:14 12:41 16:32 19:58 21:33 27 1 Haziran Cumartesi 03:32 05:14 12:41 16:32 19:59 21:34 28 2 Haziran Pazar 03:31 05:14 12:42 16:32 20:00 21:35 29 3 Haziran Pazartesi 03:31 05:13 12:42 16:32 20:00 21:36

YÜREĞİR'DE RAMAZAN COŞKUSU

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi önünde her gün iftar ve Ramazan şenlikleri düzenlenecek. Ramazan'ın ruhuna uygun, tasavvuf dinletisi, Kuranı Kerim tilaveti, ney dinletisi, ilahiler ve meddah, balon şov, Hacivat/Karagöz, kukla, illüzyon, çocuklar ve büyükler için yarışmalar ve çeşitli etkinliklere Ramazan ayı boyunca şenlikler sürecek.

Mahallelerde düzenlenecek sokak iftarlarında vatandaşlarla buluşacak olan Başkan Kocaispir ''Üç ayların başı Rahmet, ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır'' diyerek 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yüreğir'de sahur ve iftar programlarıyla vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Başkan Kocaispir, ''Toplu sahur ve iftar programlarıyla Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarımızla birlikte teneffüs ederken aynı zamanda belediyemiz hakkında talep ve şikayetlerini de dinleme fırsatı bulacağız. Ramazanın kaynaştırıcı, paylaştırıcı ve birleştirici ikliminde vatandaşlarımızla birlikte olmak en büyük mutluluğumuz olacak" dedi.

25 NOKTADA VE HER GÜN KÜLTÜR MERKEZİ ÖNÜNDE İFTAR

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi önünde Ramazan ayı boyunca her gün bin kişilik iftar yemeği verileceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin farklı bölgelerinde de ve farklı günlerde iftar ve sahur programı düzenleneceğini söyledi.

6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftarın Yavuzlar-Akıncılar ve Sinanpaşa Mahallelerine yönelik olarak Yavuzlar eski semt pazarında verileceğini belirten Kocaispir, vatandaşları iftarlara katılmaya davet etti.

Şehit aileleri, STK'lar, öksüz ve yetimler, meslek gruplarıyla da ayrı ayrı iftar programı düzenlenirken Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi Önünde sahur programı da düzenlenecek.