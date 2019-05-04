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  • 04.05.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 16:39

Son dakika: Meteoroloji'den son dakika uyarısı

tarafından yapılan açıklamada, Edirne, ve 'de rüzgarın yarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce, Trakya kesiminde yer alan Edirne, ve 'de yarından itibaren rüzgarın fırtına (40- 70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

5 Mayıs Pazar günü için yurt genelinde beklenen hava durumu tahmini ise şu şekildedir:

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