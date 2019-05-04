Son dakika: Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce, Trakya kesiminde yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yarından itibaren rüzgarın fırtına (40- 70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.