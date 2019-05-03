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  • 03.05.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 13:07

merkezli 3 ilde ! 11 kişi gözaltında

Merkezi olmak üzere 3 ilde polis tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen fuhuş operasyonları kapsamında 11 kişi gözaltına aldı. Polis operasyona "Bal Tuzağı 6" adını verdi.

3 ilde fuhuş operasyonu! Bal tuzağı ile...

merkezli 3 ilde, polisin düzenlediği nda 11 kişi gözaltına alındı.

BAL TUZAĞI OPERASYONU
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, internet siteleri üzerinden fuhşa aracılık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik 'Bal Tuzağı 6' isimli operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli İzmir ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka kartları, cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere el konulurken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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