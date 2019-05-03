Eskişehir merkezli 3 ilde, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

BAL TUZAĞI OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, internet siteleri üzerinden fuhşa aracılık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik 'Bal Tuzağı 6' isimli operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli İzmir ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka kartları, cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere el konulurken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.