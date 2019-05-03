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Birçok vatandaşı mağdur ettiler! vurgunu!

Kaddafi vurgunu!
Balıkesir polisi, kendilerini görevlisi, bakan danışmanı olarak tanıtan dolandırıcı şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Dolandırıcıların, başta yaşlı ve dul bayanlar olmak üzere haksız kazanç elde ederek birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi. Şahısların Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini de iddia ederek dolandırdıkları şahıslara güven verdikleri ve 1 milyon 400 bin TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi. Operasyonla yakalanan U.Y., H.Y. ve G.C. tutuklandı.

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