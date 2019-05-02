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Beyin kanaması geçiren Serap öğretmenden kahreden haber

’da beyin kanaması geçiren Türkçe öğretmeni , hayatını kaybetti. İdealistliğiyle ’in kaleme aldığı ‘Çalıkuşu’ romanındaki ‘Feride öğretmen’ karakterine benzetilen kadın toprağa verildi.

Elveda Çalıkusu!

Spor yaparken beyin kanaması geçiren kadın öğretmen 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi, memleketi 'ta defnedildi. 'da Türkçe öğretmenliği yapan (42), 11 Nisan günü spor salonuna gitti. Bir anda fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Seviğ ameliyata alındı. İdealistliğiyle 'in kaleme aldığı 'Çalıkuşu' romanındaki 'Feride öğretmen' karakterine benzetilen Seviğ, ameliyata girerken bile "Öğrencilerim var, yazılılarımı kim yapacak" sözlerini sarf etti.



Seviğ, 18 gün süren yaşam mücadelesini 29 Nisan günü kaybetti. Ölümü öğretmen arkadaşları ile öğrencilerini yasa boğdu. Öğretmenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenen öğrenciler de gözyaşlarını tutamadı. Sınıfındaki masasını öğrencileri çiçekler ile donattı. Seviğ'in cenazesi memleketi Tokat'ta defnedildi. Öte yandan Serap Seviğ, ilk görev yeri 'ta 4 yıl olan görev süresi dolmasına rağmen, 8'inci sınıf öğrencilerini yarıda bırakmamak için bir yıl daha kendi isteğiyle görev yapmıştı

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