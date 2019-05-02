Beyin kanaması geçiren Serap öğretmenden kahreden haber

Spor yaparken beyin kanaması geçiren kadın öğretmen 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi, memleketi Tokat'ta defnedildi. Antalya'da Türkçe öğretmenliği yapan Serap Seviğ (42), 11 Nisan günü spor salonuna gitti. Bir anda fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Seviğ ameliyata alındı. İdealistliğiyle Reşat Nuri Güntekin'in kaleme aldığı 'Çalıkuşu' romanındaki 'Feride öğretmen' karakterine benzetilen Seviğ, ameliyata girerken bile "Öğrencilerim var, yazılılarımı kim yapacak" sözlerini sarf etti.





Seviğ, 18 gün süren yaşam mücadelesini 29 Nisan günü kaybetti. Ölümü öğretmen arkadaşları ile öğrencilerini yasa boğdu. Öğretmenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenen öğrenciler de gözyaşlarını tutamadı. Sınıfındaki masasını öğrencileri çiçekler ile donattı. Seviğ'in cenazesi memleketi Tokat'ta defnedildi. Öte yandan Serap Seviğ, ilk görev yeri Muş'ta 4 yıl olan görev süresi dolmasına rağmen, 8'inci sınıf öğrencilerini yarıda bırakmamak için bir yıl daha kendi isteğiyle görev yapmıştı