Göbek 'hava'sı! Çinli hostesler şaşırttı Çinli Sichuan Havayolları Türkiye’ye ilk uçuşunu yaptı. Pandaları ile ünlü Çengdu’dan havalanan uçak İstanbul Havalimanı’na indi. Çinli hosteslerin yolculuk sırasında Türk ezgileri eşliğinde yaptığı oryantal dans coşturdu...

İSTANBUL Havalimanı, tam kapasiteyle hizmet vermeye başladıktan sonra Türkiye'ye ilk kez sefer düzenleyecek havayollarını ağırlamaya devam ediyor. Çin havayolu şirketlerinden Sichuan Havayolları da Chengdu-İstanbul uçuşlarına başladı. Şirket, Türkiye'ye son 5 ay içerisinde direkt sefer yapan ikinci Çin firması oldu.



TANITIM YAPILDI

Sichuan Havayolları'nın pandaların anavatanı Chengdu kentinden İstanbul'a başlattığı ilk uçuşunda Çinli turist akını dışında, eğlenceli saatler de yaşandı. Uçağın Türk hava sahasına girişinde 10 bin metrede Türk ezgileri eşliğinde Çinli hosteslerin peçe takarak Türk dansından örnekler sergilemeleri yolcular tarafından bol bol alkışlandı. Airbus 330 tipi uçakla yapılan ilk uçuşta 254 yolcu yer aldı. İlk uçuşa Çin şirketlerinin yöneticileri de katıldı. Boş koltuk kalmazken, uçaktaki havayolu şirketinin dergisinde Türkiye tanıtımı geniş yer aldı. İstanbul, Safranbolu, Kapadokya ve Konya'nın tanıtıldığı dergide, Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullanıldı.



HEDEF 1 MİLYON ÇİNLİ

İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının son 5 yılda 100 binlerden 400 binlere ulaştığını, kısa vadede hedefin bu rakamı 1 milyona taşımak olduğunu belirterek, "1.5 milyar insanın yaşadığı dünyanın en büyük coğrafyasıyla havayolu bağlantısının daha çok kurulması lazım. THY, 3 şehre 21 sefer yapıyor. Çinli havayollarıyla birlikte daha büyük coğrafyalara ulaşma şansımız oluyor" dedi.



CEVDET ÖZDEMİR



