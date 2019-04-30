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  • Yaşam
  • 30.04.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 18:42

'da ilginç olay! Oyuncak diye torununa verdi, işin aslı sonradan ortaya çıktı

'da S.U. isimli kadının yolda düşürdüğü gözleri yakut işlemeli olan kaplan şeklindeki künyesi N.B. isimli vatandaş tarafından bulundu. Künyenin değerinden habersiz olan N.B. künyeyi torununa verdi.

'da S.U. isimli kadın, 15 bin TL değerindeki gözleri yakut işlemeli kaplan şeklinde künyesini Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde düşürdü. Eve gidince künyeyi düşürdüğünü fark eden S.U. durumu polise bildirdi.

Polis, kadının künyeyi düşürdüğü yerde bulunan iş yeri güvenlik kameralarını inceledi. N.B.'nin yolda bulduğu künyeyi aldığı belirlendi.

N.B.'nin evine giden polis, künyeyi istedi. N.B. kaplan şeklindeki künyeyi oyuncak sandığını ve 3 yaşındaki torununa verdiğini söyledi.

Polis, çocuğun dedesinin verdiği künyeyi oyuncak kutusuna koyduğu görülürken künye de sahibi S.U.'ya teslim edildi. Künyesini alan kadın, N.B.'den şikayetçi olmadı.

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