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  • 29.04.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 12:24

Afrika değil ! süne böyle saldırdı

'ın Üzümlü ilçesi kırsalında ın dağ keçi süne saldırısı anbean kameraya yansıdı.

'ın Üzümlü ilçesi kırsalında, sessizce süne yaklaşan daha sonra saldırıya geçti. Dağ keçilerini gözlemleyen vatandaşlar, bir anda kameranın kadrajına giren vaşağı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KORUMA ALTINDAKİ VAŞAK ÜZÜMLÜ'DE GÖRÜLDÜ
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşak, Üzümlü'de vatandaşlar tarafından görüldü. Bölgede dağ keçilerini gözlemleyen vatandaşlar, bir anda Sarıkaya mevkiinde kameranın kadrajına giren vaşağı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.



DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜNE SALDIRDI
Sessizce dağ keçisi sürüsüne yaklaşan vaşak daha sonra saldırıya geçti. Vaşağı fark eden sürü koşup, zıplayarak kaçmaya başlarken vaşağın saldırı girişimi sonuçsuz kaldı.

YAŞANAN SALDIRI ANI KAMERADA
Görüntüyü çeken Fahri Akoğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir manzarayı. İsviçre dağlarını, Alpleri komple dolaştık böyle bir manzara yok. Vaşak girdi sürünün içerisine. Bu anı gördük, çektik." dedi.

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